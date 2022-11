Alarm in Zuid-Korea? Tottenham-spits Son moet vlak voor WK onder het mes na pijnlijk duel met ex-Anderlechtspeler

Son moest nog voor het halfuur naar de kant bij Tottenham na een duel met Marseille-verdediger Chancel Mbemba (ex-Anderlecht). Het is afwachten hoe lang hij buiten strijd is. De Zuid-Koreaan is de sterspeler van zijn land, dat later deze maand het WK in Qatar (20 november-18 december) afwerkt.

Son scoorde dit seizoen in dertien competitieduels drie keer. In de Champions League trof hij twee keer raak in zes wedstrijden. Met Zuid-Korea zit hij op het WK in een poule met Uruguay, Ghana en Portugal. Uruguay is op 24 november de eerste tegenstander in Qatar.

© AP

© EPA-EFE

© AP

De blessure van Son doet denken aan die van Kevin De Bruyne, in de Champions League-finale van mei 2021 met Manchester City tegen Chelsea (1-0 nederlaag). De Bruyne miste vervolgens de eerste groepsmatch van de Duivels op het EK tegen Rusland (3-0 zege), maar was erop 17 juni, iets meer dan twee weken later, wel opnieuw bij in de tweede groepsmatch tegen Denemarken (1-2 zege). Momenteel herstelt bij de Rode Duivels ook Thomas Meunier (Dortmund) van een jukbeenbreuk.