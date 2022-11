Maskers, handtassen en meer dan honderden schoenen: de spullen die achterbleven na halloweendrama

Op doeken en tafels liggen ze uitgestrekt op de sporthalvloer: de spullen die slachtoffers verloren tijdens de dodelijke stormloop in het Zuid-Koreaanse Seoel, afgelopen weekend. Minstens 156 mensen kwamen om het leven nadat in een smalle steeg paniek uitbrak.

Maskers van een Halloween-kostuum, brillen, sleutelhangers, handtassen of meer dan 250 paren schoenen. In een sportzaal in Seoel liggen persoonlijke spullen uitgestald die achtergelaten werden tijdens de dodelijke stormloop. Overlevers en familie van omgekomen slachtoffers worden er uitgenodigd om hun spullen op te halen. Meer dan achthonderd verloren voorwerpen zijn verzameld op een plek vijf kilometer van de bewuste steeg in de populaire uitgaansbuurt Itaewon.

Daar lieten zaterdagavond minstens 156 mensen het leven, nog 151 anderen raakten gewond. Dat gebeurde toen paniek uitbrak in een smalle steeg, dat het centrum en een grote weg verbindt. Een massa van duizenden mensen was in het district verzameld om Halloween te vieren, maar zo veel volk kon de smalle straat niet aan. Mensen raakten op elkaar gedrukt en stierven.

President Yoon Suk-yeol kondigde een week nationale rouw af in Zuid-Korea. De nationale politiechef van Zuid-Korea,Yoon Hee-keun, zei dinsdag nog dat de politie vooraf al signalen kreeg van dreigend gevaar, en hun reactie daarop “onvoldoende” was.

