Soest/Beringen

Ze woont in Nederland, maar werd het laatst gezien in ons land. Dus zoekt de politie ook over de grenzen heen naar de vermiste Melisa Demir (11) uit Soest. Het meisje werd wellicht meegenomen door haar vader, die een link heeft met Beringen. “Daar werd ze nog gespot, daarna verdween ze spoorloos”, vertelt haar moeder Jorica Verhoef (40).