AC Milan (zonder Belgen aan de aftrap) klaart de klus makkelijk tegen Salzburg, concurrent van De Ketelaere scoort

AC Milan moest in de Champions League de klus nog klaren in de laatste groepsmatch, maar klopte in eigen huis makkelijk RB Salzburg met 4-0 en wordt tweede achter Chelsea. De man die De Ketelaere uit de ploeg hield, Krunic, scoorde de 2-0. De Ketelaere mocht in het slotkwartier invallen.

AC Milan heeft vier Belgen in de kern, maar er stond er niet één aan de aftrap. Saelemaekers is aan het revalideren, Aster Vranckx is niet speelgerechtigd in de Champions League en zowel Origi als De Ketelaere zaten op de bank. Vooral voor de ex-Club Brugge-speler was dat een tegenvaller, want Milan-coach Pioli koos de 29-jarige Bosniër Rade Krunic als centrale aanvallende middenvelder, nochtans is hij ook geen titularis.

Bij het door blessures geteisterde RB Salzburg zat Ignace Van der Brempt op de bank.

Salzburg deed een poging om van bij de aftrap hoog druk te zetten, maar tegen de kampioen uit Italië bleek dat niet evident. Milan nam in eigen huis de wedstrijd vrij snel in handen en had in de beginfase ook een grote kans. Aanvoerder Theo Hernandez -wat een stoomtrein op de linkerflank- trapte na amper drie minuten op de paal. Op het kwartier was het raak. Na een hoekschop mocht de vrijstaande Giroud met zijn door een balayage geblondeerd kuifje de 1-0 in doel koppen. Doelman Köhn had pech dat de kopbal door de benen van verdediger Solet ging.

In minuut 26 ging Giroud een tweede keer aan het juichen, maar dat was van korte duur. De onfortuinlijke Köhn loste een hard schot van Hernandez, maar de Franse spits werkte vanuit buitenspelpositie de rebound in doel. Goal terecht afgekeurd dus.

Milan stond achterin op lemen benen. Kalulu nam heel veel risico door met een energieke tackle te verhinderen dat Okafor bij een dieptepass kon. Er kwam een penaltycheck, maar geen strafschop. Kalulu raakte de bal, maar als trainer zie je zo’n noodremactie liever niet.

Milan werd niet afgestraft voor het onzuiver verdedigen en zette in de tweede helft de wedstrijd helemaal naar zijn hand. Meteen uit de kleedkamer scoorde Krunic -de man die De Ketelaere uit de ploeg hield- met de kop de 2-0. De assist kwam van Giroud, ook met een kopbal.

Na 57 minuten ging de indrukwekkende atleet Rafael Leão op wandel. Hij zocht een opening, maar vond die niet, bleef maar lopen met de bal tot hij op rechts uitkwam en zette dan voor. Giroud schoot op die assist de 3-0 in doel.

Leão trapte zelf nog eens op de lat voor hij mocht gaan rusten. Geen doelpunt, maar de Portugees had toch weer de wedstrijd gekleurd.

Charles De Ketelaere mocht twaalf minuten voor tijd invallen, maar kon zijn stempel niet drukken. Junior Messias scoorde in het slot nog de 4-0, Giroud gaf zijn tweede assist en was daarmee de uitblinker van de avond.