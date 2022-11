Geen Messi of Mbappé, maar wie dan wel? Waarom Club Brugge (niet) kansloos is tegen de Europese kleppers in de achtste finales

Afwachten of Club Brugge in de 1/8ste finales sterretjes zal zien, maar sterren sowieso. Messi, Neymar en Mbappé ontloopt het, want PSG werd woensdagavond zelf tweede in zijn poule, maar Real Madrid en Benfica schaarden zich wel nog in het illustere rijtje van mogelijke tegenstanders. Maandagmiddag wordt er in Nyon geloot en weten we tegen welke Europese klepper blauw-zwart zijn borst mag natmaken. Wie zou ú verkiezen?