Verdwenen 11-jarige Melisa teruggevonden, vader opgepakt

Het vermiste Nederlandse meisje Melisa (11), dat voor het laatst in ons land werd gezien, is terecht. Ze werd in goede gezondheid samen met haar vader gevonden in Bulgarije. De vader is opgepakt, zo meldt de politie.

Melisa (11) uit het Nederlandse Soest verdween dinsdagnamiddag. Ze zou met haar vriendinnen naar haar hockeytraining gaan, maar kwam nooit op de ontmoetingsplek aan. Ze werd die avond nog gezien in België, in Beringen, waar Melisa’s vader familie heeft.

Haar moeder was ervan overtuigd dat hij haar ontvoerde. De vader mocht Melisa al lange tijd niet zien “omdat hij psychisch niet in orde is” en zou al jaren dreigen haar te ontvoeren. “We vrezen dat ze proberen om met de auto naar Turkije te gaan. Mijn ex is een Turk die voor mij naar Nederland was gekomen. Mogelijk probeert hij nu met haar terug naar daar te gaan”, zei haar moeder.

De politie zette “in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie in Nederland een massale zoektocht” op touw, klinkt het woensdagavond laat in een persbericht. Volgens Nederlandse media werd Melisa’s fiets daarbij teruggevonden.

Naar eigen zeggen ging de politie uit van “een mogelijk vertrek richting Turkije omdat de vader de Turkse Nationaliteit heeft”. “Daarbij werd internationaal naar haar uitgekeken en werden alle mogelijke vluchtroutes in kaart gebracht en werden grensposten geïnformeerd over de vermissing”.

De politie was enorm opgelucht toen ze werd ingelicht dat Melisa “in aanwezigheid van haar vader in een auto werd aangetroffen in Bulgarije, vermoedelijk op weg naar Turkije”, aldus het persbericht. “De vader is daarbij aangehouden. Het meisje is ondergebracht bij Bulgaarse hulpverleningsinstanties en alles wordt in het werk gesteld om haar zo spoedig terug te brengen naar Nederland. Haar moeder is inmiddels op de hoogte gesteld.”

Een woordvoerder van de politie liet volgens AD weten “ontzettend trots” te zijn op “iedereen die sinds dinsdag 1 november werkelijk alles in het werk stelde om het vermiste meisje te vinden. Al die inspanningen, en dat waren er heel erg veel, leidden tot een succesvolle interventie.”