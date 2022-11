Antwerps parket opent onderzoek naar Nyrstar

Het Antwerpse parket heeft een opsporingsonderzoek geopend in het dossier rond de gewezen beursgenoteerde zinkgroep Nyrstar. Dat zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts in De Tijd donderdag.

Het vooronderzoek volgt op de beslissing van de beurswaakhond FSMA om het verslag van zijn auditeur over Nyr­star te bezorgen aan het parket. De auditeur boog zich vooral over de communicatie van Nyrstar in de aanloop naar het afstoten van zijn activiteiten aan de grondstoffengroep Trafigura in 2019. Mogelijk maakte het bedrijf zich schuldig aan marktmanipulatie. Het parket kan na een kennisgeving van de FSMA autonoom beslissen wat verder gebeurt.

Het is al het derde strafonderzoek in het dossier. Na klachten van aandeelhouders van Nyrstar met burgerlijkepartijstelling zijn in Brussel en Mechelen onderzoeksrechters aan de slag in de zaak. Een groep aandeelhouders van Nyrstar voert al jaren een strijd tegen de overname. Binnenkort valt daarover een arrest te verwachten van het Antwerpse hof van beroep.