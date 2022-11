Spionage, evacuatiemissies en tentakels tot bij een nazi-generaal: het Belgisch verzet dat iedereen vergeten is

Zwart gat in onze geschiedschrijving: er was in ons land tijdens de Tweede Wereldoorlog een verzetsbeweging met tientallen Congolezen actief. Dat ontdekten onze reporter Kristof Bohez en diens vriendin Eva Kamanda tijdens de zoektocht naar het leven van haar Congolese overgrootvader. De verzetsgroep voerde spionage- en evacuatieopdrachten uit, had zelfs tentakels tot bij nazi-generaal Von Falkenhausen en leidde de bevrijding mee in goeie banen. Hoe kan het dat België dit verhaal niet kent?