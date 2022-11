Het gezin van Evelien kan makkelijk 1.000 euro besparen op de boodschappen: “Ik ben achterover gevallen bij de chips en de cola”

Twaalf procent: zo veel duurder is onze winkelkar geworden in één jaar. Slimmeriken doen al ­langer hun voordeel met huismerken, promoties en vergelijkingen van de prijs per liter of kilo, maar het kan altijd beter. Evelien Rutten (49 jaar) en haar gezin geven een inkijkje in hun boodschappenlijstje. Experts kijken mee in de kar en geven raad. “Het gezin kan makkelijk 1.000 euro per jaar besparen.”