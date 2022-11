Bekende ketens in het verzet tegen Black Friday: “Commercieel voel je dat, maar we moeten een statement maken”

Alle winkels dicht en met het personeel vrijwilligerswerk gaan doen in natuurgebied: Dille & Kamille zet zich dit jaar harder dan ooit af tegen Black Friday. Ook de Belgische kledingketen Xandres sluit de deuren uit protest tegen de ‘hoogmis van de overconsumptie’. Een moedig statement, zeggen experts, want het Amerikaanse soldenfeest is uitgegroeid tot een van de grootste shopdagen van het jaar.