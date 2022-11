730.000 Vlamingen ontvangen vanaf vandaag brief om jobbonus te krijgen

730.000 Vlamingen krijgen tussen vandaag en begin 2023 een brief in de bus om de jobbonus te ontvangen. De Vlaamse overheid stuurt vandaag de eerste papieren brieven uit, laat ze donderdag weten in een persbericht. Wie een e-box inschakelde ontving mogelijk op vrijdag 28 oktober al een digitale versie.

De jobbonus is een premie voor wie minder dan 2.500 euro bruto per maand verdient. Met het instrument wil de Vlaamse regering de lagere lonen ondersteunen. Werken moet meer lonen, is de achterliggende boodschap. De bonus bedraagt tussen de 10 en 600 euro, afhankelijk van de gewerkte periodes en het loon van de persoon die in aanmerking komt.

De eerste papieren brieven gingen donderdag de deur uit. In de brief staat het bedrag waarop burgers recht hebben en meer uitleg om een rekeningnummer te registreren in Mijn Burgerprofiel. Nadat het rekeningnummer is geregistreerd, wordt een bevestigingsbrief verstuurd. Een maand na ontvangst van deze brief wordt de jobbonus uitbetaald.

Mensen die vragen hebben over de jobbonus of nood hebben aan ondersteuning bij de registratie kunnen bellen naar het gratis informatienummer 0800-61106.