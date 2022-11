Boodschappen doen. Het is een taak waar we niet aan kunnen ontsnappen, máár waar we nog heel wat op kunnen besparen. Want we willen nog wel eens ‘in de fout gaan’ bij de aanschaf van ons eten en drinken. Budgetcoach Sara Van Wesebeeck en ‘huisvrek’ Ewoud Huysmans analyseren ons winkelgedrag en leggen de vinger op de zere plek.