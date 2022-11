Achttien grote vogelverschrikkers vermist: “De ontvoerders krijgen de kans om ze terug te brengen”

Achttien van deze pompoenpoppen verdwenen spoorloos in de nacht of avond van zaterdag op zondag. — © idh

De Verenigde Handelaars van Halle organiseerden zaterdag Hallewien in de Halse binnenstad. Naast allerlei animatie in het teken van Halloween, werden ook de winkelstraten in dat thema aangekleed, met onder meer achttien grote pompoenpoppen die een plaats kregen in de grote bloembakken. Toen de handelaars zondag alles wilden opruimen, bleken de achttien vogelverschrikkers met pompoenhoofd verdwenen.

“We zouden onze pompoenpoppen heel graag terug hebben zodat we ze volgend jaar opnieuw kunnen gebruiken, want daar kruipt toch wat geld in”, zo laten de Verenigde Handelaars weten. “We kunnen begrijpen dat iemand deze poppen per ongeluk meenam. Daarom geven we de ontvoerders de kans om onze Hallewienpoppen anoniem terug te brengen bij Lederwaren Demanet of bij la Dragée in de Basiliekstraat.”

Tot nu toe doken de vermiste pompoenpoppen nog niet weer op.