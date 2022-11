Acht kinderen naar ziekenhuis na mogelijke CO-vergiftiging in kinderdagverblijf: “Gelukkig reageerde een onthaalouder heel alert”

Bij een onthaalmoeder in de Breestraat in Sint-Gillis werd donderdagochtend een ramp vermeden. Er hing koolstofmonoxide in het huis en de opmerkzame kinderverzorgster liet het pand ontruimen. De acht aanwezige kinderen werden naar het ziekenhuis gebracht.

De feiten vonden plaats rond 9.15 uur donderdagochtend. Bij een onthaalouder werden enkele kinderen onwel, de hulpdiensten werden meteen gebeld omdat er een vermoeden was van CO-vergiftiging. De brandweer, de politie en meerdere ambulances waren zeer snel ter plaatse.

“Een onthaalouder reageerde heel alert toen ze lichte klachten, hoofdpijn en sufheid, kreeg. Ze verliet, samen met de kindjes die ze opvangt, onmiddellijk het huis”, zegt schepen van Kinderopvang Martine Van Hauwermeiren (CD&V). “Politie en brandweer kwamen ter plaatse, tot zij er waren werd iedereen opgevangen bij de buren van de onthaalmoeder. Zij en de acht kinderen werden overgebracht naar de spoedafdeling van het Sint-Blasiusziekenhuis.”

Tijdelijk gesloten

De politie haalde de kinderen één voor één mee buiten, de brandweer zette alle ramen in het gebouw open zodat het giftige geur- en kleurloze gas naar buiten kon. In de ambulances kregen de kindjes meteen zuurstof toegediend. Ze waren allemaal bij bewustzijn, maar werden ter controle naar Sint-Blasius gebracht. De ouders van de kinderen werden verwittigd en konden hun kindjes vervoegen in het ziekenhuis.

Mogelijk ligt een defect aan een verwarmingstoestel of boiler aan de basis van het incident. “De oorzaak wordt verder onderzocht”, zegt de schepen nog. “De opvang wordt tijdelijk gesloten en zal pas vrijgegeven worden van zodra een 100 procent veilige omgeving opnieuw gegarandeerd is. Voor de kinderen zoeken we een passend alternatief, onze dienst Onthaalgezinnen is er onmiddellijk mee aan de slag gegaan om in overleg met de ouders te bekijken wat kan en wat niet.”

De meeste kinderen konden na een paar uur het ziekenhuis al verlaten. Enkele kindjes zijn er nog gehouden ter observatie.

De brandweer onderzocht de woning om na te gaan waar het CO-gas vandaan komt, de bevindingen worden later meegedeeld.