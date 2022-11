Hopelijk neemt spelersbus de juiste weg... Union Berlin verwart King Power stadion met Leuvense tennisclub

Het valt te hopen dat de spelersbus van Union Berlin vanavond niet naar de Leuvense tennisclub rijdt in plaats van het Het King Power At Den Dreef Stadion. Union Berlin heeft op zijn sociale media immers de wegwijzer naar de tennisclub geplaatst.

Union-coach Karel Geraerts ziet gelijkenissen met tegenstander Union Berlin: “Mooi voorbeeld om zelfs in onmogelijke dingen te geloven”

“K. Stade Leuven T.C.” is de benaming van de lokale tennisclub, maar de Duitsers dachten allicht dat “Stade” voor voetbalstadion stond. Een aantal Twitteraars merkte de vergissing op, dus het valt te hopen dat de spelersbus vanavond de juiste weg neemt.

Union Berlin neemt het om 21u op tegen Union Saint-Gilloise. De laatste groepswedstrijd van de Europa League wordt in Leuven gespeeld omdat het stadion van Union niet voldoet aan de UEFA-normen. Duitse fans zijn niet welkom na wangedrag in het Zweedse Malmö. Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani vaardige een maatregel uit waardoor 24 uur lang geen Duitse fans in de buurt van het stadion mogen komen.