Amazon opent eerste bezorgcentrum in België

Een maand na de lancering van de Belgische Amazon-website, heeft de Amerikaanse e-commercereus donderdag een eerste bezorgcentrum geopend in Antwerpen. De nabijheid van de haven en het grote aantal consumenten in de regio gaven de doorslag, aldus Amazon.

Voorlopig is het nog rustig in het bezorgcentrum, “maar dat zal snel veranderen naarmate kerst dichterbij komt”, zegt manager Eva Faict. Amazon verkoopt zo’n 180 miljoen producten in meer dan 30 categorieën en “wil zeker ook een sterke relatie opbouwen met Belgische merken”. De Amerikanen hebben voorlopig wel een achterstand in ons land op concurrenten Bol.com en Coolblue.

Het nieuwe bezorgcentrum van Amazon opereert vanop het Blue Gate bedrijventerrein in het zuiden van Antwerpen en stelt momenteel 43 personen tewerk. Dat zou naar de toekomst toe gebeuren via vaste contracten in combinatie met interimcontracten. Daarnaast zijn er nog een tweehonderdtal chauffeurs die werken via koerierbedrijven.

Het centrum krijgt pakketten aangeleverd vanuit grote sorteercentra in onder meer Frankrijk en Duitsland. In Antwerpen worden ze vervolgens gesorteerd, en door onderaannemers afgeleverd bij klanten in de omgeving.

Bij de opening legde minister-president Jan Jambon (N-VA) de nadruk op de inspanningen die ons land al heeft gedaan om e-commerce aan te trekken. “Maar er is nog ruimte voor verbetering, bijvoorbeeld rond nachtarbeid”, stelde Jambon. Antwerps schepen Koen Kennis, ook aanwezig bij de opening, hamerde erop dat we online shoppen moeten blijven combineren met fysiek winkelen.