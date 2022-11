Amber Tysiak kijkt met OHL haar ex-ploeg in de ogen: “Met Genk hebben we onze handen altijd meer dan vol”

“Het WK was een ideale gelegenheid geweest om me in de kijker te spelen van buitenlandse clubs”, zegt Amber Tysiak. “Het zal altijd een gemiste kans blijven.” — © BELGA

“Na mijn jaren bij de jongens van Helson Helchteren speelde ik vier seizoenen voor Genk”, zegt Tysiak. “We deden het goed, mijn mooiste herinnering blijft de weliswaar verloren bekerfinale in Eupen tegen Standard. Intussen speel ik al vier jaar bij OHL, maar bij Genk lopen er nog altijd heel wat ex-ploegmaats van mij. Met Janne Geers, Sterre Gielen, Sien Vandersanden en Gwen Duysters stond ik nog op het veld. Luna Vanzeir speelde dan weer vorig seizoen bij ons in Leuven, maar maakte in het tussenseizoen de overstap naar Genk. En zaterdag staan we dus nog eens allemaal samen op het veld.” (lacht)

Met OHL gaat het intussen meer dan prima. Acht wedstrijden gespeeld, evenveel zeges en samen met Anderlecht mooi bovenaan het klassement. “Het gaat goed bij ons. De kalender zit voor ons ook zo in elkaar dat we elke week tegen ploegen spelen die een trapje hoger staan. Vorige week slikten we bij Club Brugge ons eerste tegendoelpunt, nu zaterdag krijgen we met Genk de derde in de stand over de vloer. In Brugge vergaten we na een sterke eerste helft bij momenten te voetballen en dat is toch onze kwaliteit. Dat moet zaterdag anders. Genk is een stugge ploeg en hoewel we de voorgaande jaren wel de meeste matchen wonnen tegen de Limburgers, hadden we er toch telkens meer dan onze handen mee vol. We zijn dus verwittigd.”

Dromen van Engeland of Duitsland

Na de match tegen Genk volgt voor Tysiak weer een interlandbreak. Op 12 november oefenen de Red Flames in het Dudenpark tegen Slovakije. Maar is de kater na het missen van het WK eigenlijk al verteerd? “Die uitschakeling kwam hard aan. We hadden met z’n allen maar wat graag naar Australië gegaan om het WK te spelen. Het is mijn droom om ooit in Duitsland, maar vooral in Engeland aan de slag te kunnen en het WK was een ideale gelegenheid geweest om me in de kijker te spelen. Gelukkig ben ik pas 22 en heb ik nog tijd om het ooit nog eens mee te maken, al zal het toch altijd een gemiste kans blijven.”