Twee verdachten van dodelijke steekpartij aangehouden door onderzoeksrechter: “Slachtoffer vermoedelijk niet bij hem thuis neergestoken”

Twee verdachten van de steekpartij die maandag plaatsvond in Uitbergen en waarna Tom B. het leven liet in het ASZ in Aalst blijven aangehouden. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten.

Maandag werd Tom B. (34) uit Uitbergen met een steekwonde in de borst binnengebracht in het ASZ in Aalst. Daar is het slachtoffer ook overleden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht door een vriend, een 37-jarige man uit Aalst. De vriend werd in het ziekenhuis gearresteerd, zijn voertuig werd in beslag genomen en hij werd vervolgens uitgebreid verhoord. Er werd door het parket onmiddellijk een wetsdokter aangesteld en een onderzoeksrechter gevorderd om verder onderzoek te voeren naar de feiten.

23-jarige vrijgelaten

“Na grondig onderzoek is de federale gerechtelijke politie en de recherche van de lokale politie uitgekomen op de woning waar het slachtoffer vermoedelijk werd neergestoken”, laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. “Het CSI-team van de federale gerechtelijke politie is ter plaatste komen om sporenonderzoek te doen. De woning waar de feiten zich vermoedelijk afgespeeld hebben is niet de woning van het slachtoffer. Twee bewoners van de woning in kwestie, een man van 27 jaar en een man van 23 jaar, werden ook gearresteerd. De man van 23 jaar bleek niet betrokken te zijn bij de feiten en werd woensdagavond opnieuw vrijgelaten.”

De twee gearresteerde verdachten werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Zij zullen weldra voor de raadkamer verschijnen die zal beslissen over hun verdere aanhouding. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt nog volop. Voorlopig kunnen in het belang van het onderzoek geen verdere details gegeven worden.