Belgische waarzegger was bang voor zijn vermoedelijke moordenaar: “Hij gedraagt zich eigenaardig”

Brusselaar Stephan Nivelles-Posschier (65) die op 25 oktober in zijn woning in het Ierse Ratten vermoord werd, was bang voor zijn vermoedelijke moordenaar. De twintiger, die het slachtoffer kende, gedroeg zich de laatste tijd “heel onvoorspelbaar”, zei Stephan nog aan zijn vrienden.

Anderhalve week geleden werd Stephan Nivelles-Posschier doodgestoken teruggevonden in de tuin van zijn woning in Ratten, het Ierse dorp waar hij al een twintigtal jaar woonde. Zijn lichaam was gewikkeld in een dekzeil. Voor de speurders van de Garda, de Ierse nationale politie, was een twintiger met wie onze landgenoot bevriend was, al vrij snel de hoofdverdachte. Niet alleen omdat de twee mannen elkaar kenden, maar ook omdat de verdachte aan de drugs was en – zo vernam de Irish Independent – het slachtoffer bang was voor zijn vriend. “Hij gedraagt zich de laatste tijd op een eigenaardige manier”, vertrouwde het slachtoffer zijn vrienden toe.

De zoektocht naar de verdachte liep niet van een leien dakje. Uit het onderzoek bleek dat de moordenaar van Stephan Nivelles-Posschier van plan was om diens lichaam in de tuin van zijn woning te begraven. Maar waarom hij dat dan toch niet deed en vluchtte naar familie, aan wie hij de feiten daarenboven bekende, is nog niet geweten.

© RR

De verdachte werd uiteindelijk teruggevonden onder een donsdeken bij een vrouw, bij wie hij zich verstopt had. Maar hoewel hij in voorlopige hechtenis verkeert, werd de twintiger nog niet verhoord, noch aangehouden voor de moord op Stephan Nivelles-Posschier. Zijn voorlopige hechtenis kadert in twee andere dossiers, waarvoor hij gezocht werd. Het gaat daarbij onder meer om een dossier rond doodsbedreigingen. Verwacht wordt nochtans dat hij binnenkort in verdenking wordt gesteld voor de moord op onze landgenoot.

Stephan Nivelles-Posschier vestigde zich een twintigtal jaar geleden in Ierland, eerst in Dublin, later in Ratten. Hij werd daar en in heel wat steden rondom geprezen voor zijn vriendelijkheid. En wie geloof hecht aan tarotkaartlezen, waarzeggerij en sjamanistische genezing, stelde hem ook in die hoedanigheden sterk op prijs.