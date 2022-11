AA Gent en Anderlecht spelen bij winst tegen een derde uit de Europa League

AA Gent en Anderlecht kunnen zich vanavond nog verzekeren van een tweede plaats in hun groep van de Conference League. Dan moeten ze wel hun wedstrijd winnen. Als dat gebeurt, weten beide clubs dat hun tegenstander in de volgende ronde uit de Europa League komt. De loting daarvoor is komende maandag 7 november.

Op 16 en 23 februari spelen alle tweeden uit de groepsfase van de Conference League tegen een derde uit de groepsfase van de Europa League in de zogenaamde knockout play-offs. Als AA Gent en/of Anderlecht zich plaatsen, weten ze nu al zeker dat het Cypriotische AEK Larnaca en het Moldavische Sheriff Tiraspol mogelijke tegenstanders worden. Beide clubs zijn immers al zeker van de derde plaats in hun groep in de Europa League.

De groepswinnaars van de Europa League en de Conference League komen de volgende ronde niet in actie. Hun eerstvolgende wedstrijden zijn pas de 1/8ste finales van beide bekers op 16 en 23 maart.

Union werd groepswinnaar in de Europa League en hoeft die knockout play-offs in de Europa League (tegen een derde uit de Champions League) dus niet te spelen. De Brusselaars spelen pas in de 1/8ste finales tegen één van de winnaars uit die knockout playoffs. (lvdw)