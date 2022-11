Bedenker verdwaalpalen stuurt e-mailbombardement naar kustreddingsdienst uit woede over verwijderde palen en dat breekt hem nu zuur op

In 1991 introduceerde Dominiek V. uit Oudenburg zijn oriëntatiepalen of verdwaalpalen op de Belgische stranden. Dankzij sponsors kon V. de kleurrijke palen, die kinderen hielpen om zich te oriënteren, gratis ter beschikking stellen. Maar toen de belangrijkste daarvan in 2013 afhaakten, vroeg V. plots en eenzijdig 400 euro huur- en onderhoudsgeld per paal, waarop de kustgemeenten één na één het systeem lieten varen. Omdat de kustreddingsintercommunale IKWV een uniform systeem wilde, werden in 2014 in samenwerking met Plopsaland armbandjes geïntroduceerd waarop ouders de naam van het kind en een telefoonnummer konden plaatsen.

Bloedhonden

Omdat hij IKWV als de grote schuldige zag voor de verwijdering van zijn palen begon V. de reddingsdienst te bestoken met e-mails. “Al acht jaar lang wordt mijn cliënt door die man geterroriseerd”, stelde Hannah Laureyns, de advocate van IKWV. “Hij maakt de kustreddingsdienst niet alleen zwart, maar bedreigde ook zijn medewerkers. ‘Ik ga de bloedhonden op jullie loslaten’, schreef hij onder meer. Omdat hij maar niet wilde stoppen met verdachtmakingen en dreigementen, stapte mijn cliënt uiteindelijk naar de politie.”

LEES OOK. “Ik ga de bloedhonden op jullie loslaten”: misnoegde bedenker van verdwaalpalen riskeert zes maanden cel na talloze dreigmails

Het openbaar ministerie vroeg zes maanden cel, eventueel voorwaardelijk. “Iedereen mag het oneens zijn met een beslissing en zijn ongenoegen daarover uiten”, stelde procureur Lode Vandaele. “Maar het mag niet pathologisch worden en uitmonden in wraak.”

De verdediging drong aan op de vrijspraak. “Mijn cliënt vermoedde allerlei politieke machinaties achter de beslissing om zijn palen weg te nemen”, pleitte advocaat Arent Lievens. “Hij vindt ook dat de reddingsdienst zijn idee stal. Hij blijft erbij dat hij correct heeft gehandeld.”

Schadevergoeding

De rechtbank zag dat anders en veroordeelde V. donderdag tot vier maanden celstraf met uitstel. “De beklaagde schijnt nog steeds niet te begrijpen dat de beëindiging van de overeenkomsten met betrekking tot de oriëntatiepalen voor de burgerlijke partij al lange tijd een gedane zaak is en het in weerwil daarvan onophoudelijk blijven mailen niets anders is dan het bezorgen van overlast”, klonk het streng.

De kustreddingsdienst vroeg 2.500 euro morele schadevergoeding, maar de rechtbank hield het op een symbolische euro. Volgens de rechtbank is het niet aangetoond dat de goede naam van IKWV door de mails werd aangetast.