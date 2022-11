Personeel van buurtsupermarkt moet werken in bijna lege winkel: “We weten niet of we hier aan de slag kunnen blijven”

Sint-Niklaas

Het personeel van buurtsupermarkt Alvo De Belie in Belsele zit met de handen in het haar. Eerder werd het familiebedrijf overgenomen door de Colruyt-keten, maar op 1 januari wordt de winkel opnieuw overgelaten, deze keer aan concurrent AD Delhaize. Hoe de toekomst eruitziet voor de zestien medewerkers is hoogst onzeker. “De supermarkt wordt leeggemaakt, we werken nu in een quasi lege winkel en weten niet of we hier überhaupt gaan kunnen blijven werken”, klinkt het misnoegd.