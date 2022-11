IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. Ex-Club-spits dan toch niet naar Loppem, 25 goals in 180 minuten en wat u deze week nog zoal wil weten over de West-Vlaamse provinciale reeksen

Daniel Chavez, in 2006 op training bij Club Brugge in duel met Philippe Clement. — © MARC HERREMANS -VUM

In provinciale is het ook plezant. Vraag dat maar aan voormalig Peruviaans international Daniel Chavez, die de voetbalschoenen ei zo na weer aantrok in de schaduw van Jan Breydel.

Wat wij hebben onthouden van de voorbije week

1. Ex-Club Brugge-spits tekent (niet) bij Loppem

Even zag het ernaar uit dat binnenkort bij de nummer laatst in tweede provinciale B elke thuiswedstrijd de hit ‘El condor pasa’ uit de speakers zou galmen, want niemand minder dan voormalig Peruviaans international Daniel Chavez (ex-Club Brugge, ex-Westerlo) zou deze week een aansluitingskaart getekend hebben bij SV Loppem. Maar die condor lijkt alweer gepasseerd, want Loppem ontkrachtte dat gerucht een dag later op Twitter. Chavez is geblesseerd en zou zich enkel hebben aangesloten bij de KBVB.

2. Hattrickhelden

Acht minuten, langer had Klaas Bylo niet nodig om een loepzuivere hattrick aan te tekenen. In vierde provinciale A won hij met Handzame met 5-1 van Jonkershove. Gilles Vandenberghe had er dan misschien iets meer tijd voor nodig, maar ook hij legde er voor KVC Wingene drie in het mandje tegen Heist B (4-0).

3. Van 0-3 naar 3-3 op vijf minuten

Wat als je met je hele ploeg een paar dolle minuten beleeft? Straffe remontada van Sparta Heestert in eerste provinciale: van 0-3 naar 3-3 tegen Zedelgem in vijf minuten.

4. 25 goals in 180 minuten

Wat deden ze in het eten bij KV Koksijde Oostduinkerke, vroeg onze medewerker zich af. Dat het de honger naar goals aanscherpte, zoveel is zeker. KVKO won op speeldag 8 in vierde provinciale A met 15-0 van Koekelare B en liep ook het voorbije weekend in de dubbele cijfers: 10-0 tegen Alveringem. Wij hebben het voor u nageteld, dat zijn 25 goals in 180 minuten.

De beste schutter van West-Vlaanderen

Ook dubbele cijfers voor Kuurne, dat vorige zaterdag geen spaander heel liet van Brielen in de topper in vierde provinciale D. Ook daar werd het 10-0. Vier stuks daarvan getekend Matthias Cottenier, ook na speeldag 9 nog steeds de beste schutter van West-Vlaanderen. Zeg het niet tegen onze hattrickhelden van hierboven.

19 goals: Matthias Cottenier (Kuurne, 4D)

15 goals: Thijs Rabaut (Westkapelle, 4B)

14 goals: Maxime Vander Biest (KV Koksijde Oostduinkerke, 4A)

13 goals: Lowie Smet (Blauwvoet Otegem, 3C), Pieter Verschaeve (Kuurne, 4D)

11 goals: Gilles Garrevoet (Moen, 1P), Gianni Longueville (Blankenberge, 1P), Dieter Meulenijzer (Wevelgem City, 1P), Maxim Vyncke (Daring Brugge, 3A), Lowie Cloet (JV Lo-Reninge, 4A), Thibault Lelief (Jonkershove, 4A), Tymothy Carette (KM Torhout B, 4B)

Wat u dit weekend vooral in de gaten moet houden

Opnieuw de periodetitels, want speeldag 10 brengt overal waar de eerste periodekampioen nog niet bekend is uitsluitsel. Hieronder vindt u een overzicht van wat er nog op het spel staat in de verschillende reeksen.