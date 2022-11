Rieme

De huizen, zonnepanelen en auto’s van inwoners in onder meer de Sperwerstraat in Rieme waren deze week alweer bedekt met een grijze kleverige stof. Dat gebeurde ook al eind maart in de Kanaalstraat. Volgens buurtbewoners wordt het veroorzaakt door een bedrijf uit de naburige industriezone. “We zijn het beu.”