Lamkel Zé gaat de “Belgische bladzijde omslaan” en zegt te vertrekken bij KV Kortrijk: “In januari ga ik naar Hongarije”

Zoekt Lamkel Zé komende winter alweer andere oorden op? In gesprek met de RTBF stelt het woelwater dat hij in januari gaat vertrekken bij KV Kortrijk.

De Kameroense aanvaller streek in augustus neer bij De Kerels, die hem tot 2025 vastlegden en nog een kleine transfersom betaalden aan Antwerp. Bij de Great Old was het verhaal van Lamkel Zé afgelopen na drie niet zo succesvolle uitleenbeurten. Lamkel Zé is dit seizoen een vaste waarde bij Kortrijk, met één doelpunt en twee assists in tien optredens.

Maar de West-Vlaamse club staat na vijftien speeldagen pas zestiende in de Jupiler Pro League. Nood aan veel drama hebben ze bij KVK dus niet nodig, maar Lamkel Zé denkt daar anders over. Bij de RTBF zegt de Kameroener dat hij in januari naar het Hongaarse Ferencvaros trekt.

“Gezien mijn kwaliteiten weet ik dat ik beter ben dan Kortrijk”, is Lamkel Zé duidelijk bij ‘Sur Le Gril’. “Dat was ook de afspraak met algemeen directeur Matthias Leterme toen ik hier tekende. Ik heb een grote uitdaging nodig om een ​​hoger niveau te bereiken en mijn carrière nieuw leven in te blazen. En dit is een aanbod dat ik niet kan weigeren. Ferencvaros is een geweldige club, die elk jaar Champions League of Europa League speelt. De Hongaren volgen mij al heel lang en wilden mij reeds toen ik bij Antwerp speelde. Met 90 procent zekerheid kan ik dan ook aankondigen dat ik in januari in Hongarije teken.”

© BELGA

Ferencvaros is al geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League, in een groep met AS Monaco, Trabzonspor en Rode Ster. In de Hongaarse competitie gaan ze autoritair aan kop.

“Ik zal Kortrijk altijd dankbaar zijn omdat de club mij terug naar België heeft gehaald, waar mijn imago al jaren is aangetast”, stelt Lamkel Zé. “KVK betaalde deze zomer 500.000 euro voor mij. Als als ik ze wat geld kan teruggeven terwijl ik hogerop klim, dan zal ik dat met plezier doen. Dat is mijn manier om deze warme club te bedanken: in januari zullen we handen schudden met enkel goede herinneringen. Tot die tijd zal ik alles geven in de strijd om het behoud. Maar het is ook tijd voor België om mij te vergeten. Als iemand mijn naam zegt, is het precies alsof ik iemand vermoord heb. Met Kortrijk vond ik een rustige club, waar iedereen mij vertrouwt en waar er geen problemen zijn. Maar het wordt tijd dat ik de Belgische bladzijde omsla.”