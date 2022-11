Laurent Henkinet verlengt bij Standard tot 2026

Laurent Henkinet heeft zijn contract bij Standard verlengd. De doublure van doelman Arnaud Bodart had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Hij ligt nu vast bij de Rouches tot juni 2026.

Henkinet, geboren in Rocourt (Luik), vierde op 14 september nog zijn 30e verjaardag. Hij keerde in de zomer van 2020 van OH Leuven terug naar Sclessin. De doelman speelde al voor Standard tussen 2011 en 2014.

“Laurent wordt binnen de club en de A-kern enorm gewaardeerd, zowel voor zijn voetballende als menselijke kwaliteiten”, schrijft de club op haar website. “Met deze contractverlenging toont hij nogmaals aan dat hij gehecht is aan onze club en dat hij vertrouwen heeft in het sportieve project van ons nieuw management.”

Henkinet speelde vorig seizoen 11 wedstrijden, en 2 wedstrijden het seizoen daarvoor. Dit seizoen is hij nog niet in actie gekomen in competitie.