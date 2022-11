“Ze hebben hem aan zijn lot overgelaten”: familie van gedetineerde die overleed in isoleercel klaagt gebrek aan medische zorg in gevangenis aan

Hoboken, Leuven

De 30-jarige Yassine Sidali uit Hoboken is zondag overleden in een isoleercel in de gevangenis van Leuven. Zijn familie blijft met veel vragen achter, de doodsoorzaak is onbekend. In zijn cel werden verschillende soorten medicatie aangetroffen, zegt het parket van Leuven. “Mijn broer was ziek, écht ziek, en de gevangenis heeft hem aan zijn lot overgelaten”, betreurt de broer van Yassine.