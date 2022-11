Bommetje in het midden van het seizoen: Gerard Piqué stopt met voetballen en speelt zaterdag laatste keer in Camp Nou

Piqué was dit seizoen (opnieuw) geen vaste waarde bij de Blaugrana. De Spanjaard kwam slechts negen keer in actie tot nu toe. Tussendoor haalde hij de wereldpers met zijn scheiding van zangeres Shakira, van wie hij onlangs nog de zieke vader bezocht. Tegen Alméria zal hij de thuisfans uitwuiven. Of hij er drie dagen later op bezoek bij Osasuna ook zal bij zijn en nog aast op een WK-selectie, dat laat de verdediger in het midden.

Piqué won alles wat er te winnen valt in het voetbal. Hij werd wereldkampioen en twee keer Europees kampioen met Spanje. Daarnaast won de verdediger onder anderen vier keer de Champions League, acht Spaanse titels, één Engelse titel en zeven Spaanse bekers. Hij zal uiteindelijk 616 wedstrijden gespeeld hebben voor Barcelona en 102 voor Spanje.

© EPA-EFE

Geen andere ploeg

“Culers (de fans van Barcelona, red.), dit is Gerard”, begint Piqué zijn video. “De laatste weken en maanden hebben mensen vaak over mij gesproken. Ik heb niks gezegd, tot nu. Nu wil ik degene zijn die over mij praat. Zoals velen van jullie ben ik altijd al een Barça-fan geweest. Ik werd gebeuren in een echte voetbalfamilie. Ik wilde altijd al voor Barcelona spelen. Ik vraag me af wat de kleine Gerard zou denken als ik hem zou vertellen dat al zijn dromen zijn uitgekomen. Ik ben even weggeweest en dan teruggekeerd. Barça heeft mij alles gegeven.”

Maar nu is het tijd om te gaan. “Ik heb beslist dat deze reis ten einde is gekomen. Ik heb altijd gezegd dat er geen andere ploeg dan Barça voor mij zou zijn, dus dat zal ook zo zijn. Zaterdag speel ik voor de laatste keer in Camp Nou. Vanaf dan word ik een gewone fan.”