Onder het mom van demonstreren mag alles, dacht Wouter Mouton (44). Het boegbeeld der klimaatactivisten was de voorbije maanden omnipresent. Geen koers, voetbalwedstrijd of museum was veilig. Na veertien korte arrestaties belandt de Brugse klimaatstrijder voor het eerst echt achter tralies. “Daar had hij echt niet op gerekend”, zegt zijn advocaat.