Dader van moord in Molenbeek uit 2020 gevat in Dubai

Ardit Saphiu werd in 2020 in Molenbeek neergekogeld

De moordenaar van de Albanees Ardit Saphiu die in 2020 in Molenbeek omgebracht werd, is gevat in Dubai. Ons land vraagt nu zijn uitlevering en de man zou daarmee één van de eerste criminelen zijn die door Dubai naar ons land gestuurd wordt, sinds het uitleveringsverdrag van kracht is.

Ardit Saphiu (38) werd op 27 november 2020 in de Condorlaan in Molenbeek neergeschoten toen hij een café buiten stapte. De daders, ze waren met drie, vluchtten, maar één van hen kwam nog terug en schoot nog eens zeven kogels af op de zieltogende Saphiu. Hij overleefde het niet. De zaak werd al snel gelinkt aan een Europees uitgevochten Albanese vete van twee drugsclans. De diefstal van vele kilo’s cocaïne zou aan de basis gelegen hebben van deze moordpartij. De opdrachtgevers van de moord wilden eigenlijk de hele familie van Saphiu laten uitmoorden, zo werd in de loop van het onderzoek vernomen.

Nu is dus de vermoedelijke dader gearresteerd in Dubai. Ons land vraagt zijn uitlevering. Als hij wordt uitgeleverd, zou de schutter één van de eerste verdachten zijn die sinds de uitleveringsovereenkomst met de Verenigde Arabische Emiraten naar ons land gestuurd wordt.

Slachtoffer Spahiu was illegaal in ons land. Hij behoorde tot een familie uit de Albanese stad Elbasan, van waaruit meerdere jongeren naar het westen trokken en in de drugswereld belandden. Spahiu werd in 2010 zelf verdacht van een moord op een 52-jarige man uit een concurrerende clan. Ook een schoonbroer van Spahiu zou twee moorden op zijn geweten hebben, en zit nu in de gevangenis. De dader is, zoals eerder gesteld inderdaad een lid van de rivaliserende clan. Het is niet duidelijk wanneer de verdachte precies uitgeleverd wordt.