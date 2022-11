Anderlecht met Wesley Hoedt op de bank, Yari Verschaeren keert terug in de basis voor Conference League-match

Anderlecht-coach Robin Veldman heeft donderdag in zijn opstelling voor de slotwedstrijd in de groepsfase van de Conference League, op bezoek bij het Deense Silkeborg, Wesley Hoedt naar de bank verwezen. Yari Verschaeren is hersteld van zijn knieblessure en staat aan de aftrap.

In vergelijking met de 4-2 overwinning van zondag in de Jupiler Pro League tegen Eupen koos Veldman voor vier nieuwe namen. In de verdediging vervangt Noah Sadiki de geschorste Michael Murillo en komt Hannes Delcroix in de plaats van Wesley Hoedt. Op het middenveld is Kristian Arnstad basisspeler ten koste van Amadou Diawara. Voorin keert Yari Verschaeren terug, Mario Stroeykens moet op de bank plaatsnemen.

Anderlecht heeft ondanks een 5/15 en een voorlopige derde plaats haar lot nog in eigen handen. Donderdag winnen bij Silkeborg (tweede met 6 punten) en de overwintering in de Conference League is binnen.

Opstelling Anderlecht:

Van Crombrugge - Sadiki, Debast, Vertonghen, Delcroix - Arnstad, Ashimeru, Refaelov - Verschaeren, Silva, Amuzu