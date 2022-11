Union start met Sykes en Nilsson tegen Union Berlin in de Europa League

Union-coach Karel Geraerts had donderdag in zijn basiself tegen Union Berlin, op de slotspeeldag van de groepsfase van de Europa League, een plek vrij voor Ross Sykes en Gustaf Nilsson.

In doel is Anthony Moris de vaste man bij de Brusselaars. Hij krijgt een defensie met drie, bestaande uit Ross Sykes, Christian Burgess en Ismael Kandouss, voor zich. Op de flanken staan Bart Nieuwkoop en Simon Adingra. Nieuwkoop was zondag op Seraing nog geschorst en neemt zijn plaats opnieuw in ten koste van Guillaume François. Adringra kreeg op links de voorkeur op Loïc Lapoussin.

Op het middenvelder zetten kapitein Teddy Teuma, Amani Lazare en Senne Lynen de lijnen uit. Het aanvalsduo bestaat uit Dante Vanzeir en Gustaf Nilsson. Nilsson duwt Victor Boniface naar de reservebank.

Union is na een knappe 13/15 al zeker van de groepswinst en een plaats in de achtste finales.

Opstelling Union:

Moris - Sykes, Burgess, Kandouss - Nieuwkoop, Lynen, Lazare, Teuma (cap.), Adingra - Vanzeir, Nilsson.