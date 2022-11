“Waarom al die tochthonden bij ons in België? Noem mij één speler die vooraf zegt: ‘Ik knal hem wel even los door het gaatje onder diens voeten’”

Wij verhuisden onlangs naar een nieuwe woning en tijdens het inpakken overviel me een cruciale vraag: “Neem ik de tochthond mee?” Verdorven geesten die denken dat ik daarmee naar mijn vrouw verwijs, moet ik teleurstellen. Ik had het wel degelijk over de rol die voor de voordeur lag om koude lucht buiten te houden. In deze crisistijden helpt alles om wat geld te besparen, maar de rol was grauw geworden. De tochthond had alle glans verloren.