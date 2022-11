Evenveel punten als de eerste en toch uitgeschakeld zijn: Europa League-groep met Feyenoord zorgt voor krankzinnige puzzel

In Groep F van de Europa League was alles nog te spelen. Lazio leidde de dans met 8 punten, voor Sturm Graz (8). Feyenoord (5) en Midtjylland (5) hadden slechts één hoop om nog door te stoten: winnen op de laatste speeldag. En zo geschiedde.

Feyenoord won met 1-0 van Lazio, terwijl Midtjylland met 2-0 afrekende met Sturm Graz.

Goed voor een krankzinnige eindstand, met 8 punten voor alle ploegen.

De grote vraag: waar zit nu het verschil? De belangrijkste ‘tiebreaker’ is het onderlinge resultaat, maar daarin was geen verschil te maken. De vier clubs cancelden namelijk hun onderlinge resultaten door ofwel twee keer gelijk te spelen ofwel een keer te winnen en een keer te verliezen. Over naar tiebreaker nummer twee: het doelsaldo in de onderlinge resultaten. Dat werd een boeltje en leverde ook geen verschil op. Zo zou Lazio hierdoor boven Feyenoord komen, maar onder Midtjylland terwijl Feyenoord boven de Denen zou komen. Een onbegonnen zaak dus. Hetzelfde voor tiebreaker nummer drie: gescoorde goals in de onderlinge duels.

En dus werd de eindstand bepaald door het algemene doelsaldo, waardoor Feyenoord en Midtjylland meteen zeker waren van de eerste twee plaatsen. De Rotterdammers winnen de groep dankzij één doelpunten meer gescoord. Lazio moet naar de Conference League en het arme Sturm Graz druipt ontgoocheld af.