DE STEMMEN VAN ASSISEN. “Ze vermoordde mijn vriendin. En woonde dan wekenlang bij mij”

In Nederland start het proces rond de gruwelmoord op Ichelle van de Velde. Ze werd in stukken gezaagd door de Vlaamse Sandra Hellemans. In onze podcast De Stemmen van Assisen praten we met Felix Mortelmans, de vriend van het slachtoffer en ex van de moordenares. “Ze heeft mijn zoon verplicht om vuilzakken met het lichaam te versleuren. Zonder dat hij het wist. Het is verschrikkelijk wat ze ons heeft aangedaan.”