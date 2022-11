Vincent Janssen staat met Antwerp voor cruciaal drieluik: “We kunnen ons geen nederlaag meer permitteren”

Zien we Janssen dit seizoen nog een duo vormen met Michael Frey? “Alles heeft zijn tijd nodig, ook een tweespitsensysteem. Met de juiste balans kan deze mogelijkheid wel werken, al voetballen we nu heel goed met één spits.” — © BELGA

Deurne

Antwerp zit met een 6 op 18 in een vormdip, maar dat ligt niet aan zijn speerpunt Vincent Janssen (28). Met het WK in aantocht groeit de Oranje-international naar zijn beste niveau toe. Daar kan de Great Old in de belangrijke slotweek voor de break profijt uit halen. “Om kampioen te worden moeten we de details weer naar onze hand zetten.”