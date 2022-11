EUROPA LEAGUE. Philippe Clement wint met Monaco en stoot door, Cristiano Ronaldo geeft assist bij Manchester United

AS Monaco en coach Philippe Clement hebben donderdagavond met 4-1 gewonnen van Rode Ster Belgrado, op de laatste speeldag van de Europa League in groep H. De Monegasken overwinteren daardoor in de Europa League.

Kevin Volland bracht AS Monaco al na 5 minuten op voorsprong. Nog voor het halfuur verdubbelde de Duitse spits de score (27.). De pauze bracht geen beterschap voor de Serviërs, want vroeg in de tweede helft was er een owngoal van Rode Ster-speler Rodic (50.). Kanga kon kort daarna milderen vanop de stip (54.). Onze landgenoot Eliot Matazo mocht 5 minuten voor tijd invallen bij de Monegasken. In de slotfase voltooide Volland (87.) nog zijn hattrick: 4-1.

Monaco eindigt zo met 10 punten in groep H, evenveel als Ferencvaros, dat groepswinnaar is door de onderlinge resultaten (0-1 winst en 1-1 gelijkspel). Ferencvaros was als koploper met 10 punten voor de laatste speeldag al zeker van de eerste plaats. De Hongaren verloren donderdag bij Trabzonspor, waardoor de Turken met 9 punten op een zucht van de kwalificatie stranden.

Hugo Siquet heeft zich met Freiburg ook geplaatst voor de volgende ronde van de Europa League. De Duitsers speelden 1-1 gelijk bij Qarabag. Siquet werd na 72 minuten naar de kant gehaald. Freiburg was al zeker van groepswinst en totaliseert 14 punten in groep G.

Omonia Nicosia-trainer Yannick Ferrera ging 1-0 onderuit bij Sheriff Tiraspol. De Cyprioten eindigen troosteloos laatste in groep E met 0 punten. Manchester United won met 0-1 van Real Sociedad dankzij een doelpunt van toptalent Alejandro Garnacho - op aangeven van zijn idool Cristiano Ronaldo - maar blijft op doelsaldo tweede.