Alieu Fadera is gegroeid onder Mbaye Leye: “Onze coach is Mister Cool”

Terwijl het deze week flink stormde in Oostende en ook Seraing zijn coach de wacht aanzegde, bleef het in Waregem opvallend rustig. “De druk valt nog mee”, bevestigt ook Alieu Fadera. De 21-jarige Gambiaan beseft anderzijds ook wel dat Essevee dringend punten nodig heeft. “Toch slaan we niet in paniek, we voelen dat we elke week genoeg kansen creëren. Nu moeten de doelpunten wel volgen.”

Hij werd donderdag 21 jaar oud. Feestvieren bleek evenwel niet aan de orde. Aan de perschef van Zulte Waregem vertrouwde hij toe dat een driepunter in Mechelen stijf op één staat op zijn verlanglijstje. Een nobele wens van de Gambiaan die aan de Gaverbeek het voorbije jaar een flinke ontwikkeling heeft doorgemaakt. “Ik had eigenlijk nog maar een goed jaar gevoetbald in Slovakije en kwam nog maar net kijken in Europa toen ik bij Essevee tekende”, glimlacht Fadera.

Zijn parcours en loopbaan zijn dan ook even grillig als interessant. “Ik werd opgemerkt tijdens een toernooi met de U20 van Gambia in Conakry, dat is de hoofdstad van Guinee”, vertelt de linksbuiten die in Slowakije zijn eerste voorzichtige stapjes op Europese bodem zette. “Ik kende de Slovaakse competitie een beetje omdat Momodou Ceesay, een Gambiaanse international, ooit nog met Zilina uitkwam in de Champions League. Het werd voor mij een ongelooflijke ontdekkingstocht.”

Al gauw volgde de overstap naar België waar er bij Zulte Waregem een contract voor vier seizoenen op Fadera lag te wachten. “Opnieuw een stap in het onbekende maar vooral ook een kennismaking met profvoetbal op een veel hoger niveau”, aldus Fadera, die best wel een aanpassingsperiode nodig had. “Het gaat er hier toch net wat sneller en steviger aan toe. Bovendien maakte het team vorig seizoen ook een lastige periode door.”

Dit jaar probeert Fadera opnieuw voorzichtig enkele stapjes te zetten in zijn ontwikkeling. “Hij is zo mondig geworden”, klonk de perschef van Essevee oprecht verbaasd na afloop van dit interview. Die verbale sterkte kwam inderdaad ook aan bod tijdens onze babbel. “Ik probeer mijn verantwoordelijkheid op te nemen, op mijn manier. Daarvoor moet ik mezelf ook blijven ontwikkelen op het veld.”

Kansen creëren en afmaken, dat is de hoofdmoot van zijn takenpakket in het team van Mbaye Leye. “Natuurlijk wil ik graag zo veel mogelijk scoren”, kijkt de minzame Gambiaan plots wat ernstiger. Zijn misser in de eerste helft tegen Standard spookte de voorbije week ongetwijfeld nog vaak door zijn hoofd. “De druk valt nog mee. We hebben een goede mix: jeugdig enthousiasme gekoppeld aan de rust van de anciens. Dat is wellicht ook onze kracht. Daarom slaan we niet in paniek, we voelen dat we elke week genoeg kansen creëren. Nu moeten de doelpunten wel volgen.”

Nationale ploeg

Meteen hebben we ook een voorzichtige aanzet voor een eventuele verklaring waarom het tot nu toe in Waregem heel rustig bleef. Mbaye Leye is dan ook niet toevallig nog altijd op post. “Onze coach is Mister Cool”, giert Fadera het uit. “Je krijgt hem niet zomaar uit evenwicht. Reken maar dat zijn rust echt van groot belang is voor ons team. Ik besef dat ik ook nog beter kan en onder hem krijg ik ook de kans om aan mijn werkpunten te schaven.”

“Ook Tom Saintfiet, onze bondscoach, geeft me vaak goede raad”, klapt de Gambiaan even uit de biecht. “We horen elkaar vaak. Vorige zaterdag hing hij na de match tegen Standard meteen aan de lijn. Of ik hoop op een selectie? Why not! Voetbal is echt aan het boomen in Gambia, een klein landje met amper 2,5 miljoen inwoners. Dankzij onze eerste deelname ooit aan de Afrika Cup leeft voetbal meer dan ooit. We hebben niet de traditie van Senegal of Nigeria, maar er staat wel flink wat talent te popelen. Hopelijk mag ik er ook ooit van proeven maar eerst wil ik presteren bij Zulte Waregem.”