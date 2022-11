Van OHL tot OHL: Olivier Deman overleefde sinds zijn debuut tegen Leuvenaars vier trainers in 21 maanden bij Cercle

Onder Muslic is spits Olivier Deman tegenwoordig een linkerwingback. “Dat was even aanpassen, want dit vergt echt wel een andere invulling.” — © BELGA

De ene coach is de andere niet. Bernd Storck moest niks hebben van Olivier Deman, maar zijn opvolgers net wel. Paul Clement zag potentieel, maar twijfelde omdat de spits toen niet fit was. Jimmy De Wulf wist wat Deman kon en lanceerde hem in de bekermatch tegen OH Leuven begin februari 2021. Sindsdien ging een andere wereld open voor de Knokkenaar. Van OHL tot OHL in 21 maanden over vier trainers.

Jimmy De Wulf

Corona bleef ook begin 2021 ieders bestaan domineren. In de donkere dagen vond de Engelsman Paul Clement niet meer de kracht om Cercle uit het moeras te halen. Na de zware nederlaag in Sint-Truiden werd hij ontslagen. Omdat er drie dagen later al een bekermatch tegen OHL op het programma stond, nam assistent Jimmy De Wulf tijdelijk over. Hij zette een paar van zijn poulains bij de beloften in de ploeg. Deman was er een van en deed het prima. Cercle plaatste zich voor de volgende ronde tegen Oostende en Deman scoorde toen zelfs. “Leuven betekende toen een nieuwe start voor mij en sindsdien verdween ik nog zelden uit de ploeg. Maar in het profvoetbal moet je dagelijks laten zien dat je in de ploeg hoort”, leerde Deman intussen al.

Yves Vanderhaeghe

Die avond in Leuven had Yves Vanderhaeghe net getekend als opvolger van Clement en zat hij op de tribune, samen met zijn nieuwe assistent Thomas Buffel. In de resterende maanden zou Deman nog een belangrijke schakel worden in de degradatiestrijd en profileerde hij zich als een jonge spits met mogelijkheden. Hij werd na het seizoen toen ook opgeroepen voor de nationale U19 van Jacky Mathijssen. Nu zit hij bij de nationale beloften. Hij leerde er ook Ewout Pletinckx kennen. De verdediger van OHL zal zaterdag echter niet op het veld staan. “Jammer want het is altijd plezant om mekaar terug te zien. Ik hoorde echter dat hij een hersenschudding opliep en dat zijn trommelvlies ook beschadigd is.”

Dominik Thalhammer

Deman leerde intussen ook al dat de mooie liedjes van trainers niet lang duren. Toen Cercle vorig seizoen opnieuw onderin belandde, moest ook Yves Vanderhaeghe na negen maanden weer vertrekken en volgde de onbekende Oostenrijker Dominik Thalhammer hem op. Vermogen, intensiteit en kracht werden nog belangrijker op Cercle en Deman had de juiste kwaliteiten om de fameuze press goed tot uitvoer te brengen. Enkel aan zijn statistieken moest de jonge spits nog werken. “Ik probeer altijd alles te geven voor de ploeg en soms kom je dan misschien dat tikkeltje tekort om het ook nog af te maken. Soms zit je minder fris of heb je een mindere dag en dit systeem vergt veel van iedereen, maar met dit systeem en deze ploeg mikken we zo hoog mogelijk en kijken we eerder omhoog dan omlaag”, meldt Deman.

Miron Muslic

Ook Dominik Thalhammer slaagde er niet in om het jaar vol te maken. De nieuwe coach van Oostende werd ontslagen na de draw tegen zijn nieuwe ploeg, KV Oostende. Miron Muslic stelde orde op zaken en behaalde intussen 13 op 18, Cercle is nu een goede middenmoter.

“Toch zijn we er nog niet”, beseft Deman. “Een paar keer winnen en je staat bovenin, maar het omgekeerde is ook waar.” Muslic legt wel andere accenten dan Thalhammer. Hij speelt met drie man centraal achterin en maakte van de jonge Vlamingen Somers en Deman zijn wingbacks.

“Thibo staat op rechts, ik op links”, legt Deman uit. “Dat was even aanpassen, want dit vergt echt wel een andere invulling. Maar nogmaals, ik doe wat de trainer mij vraagt en waar hij mij ook zet, ik geef alles.”