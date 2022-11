OHL-aanvaller Mousa Tamari kent zijn werkpunten: “Mijn statistieken moeten beter”

Nurio Fortuna moet Mousa Tamari foutief afstoppen. Bal aan de voet is de Jordaniër volgens zijn coach Marc Brys de snelste speler in België. — © BELGA

Zijn dribbels zijn dreigender, zijn lichaam is sterker en zijn mentaliteit zit beter. Mousa Tamari (25) heeft stappen gezet sinds hij iets meer dan twee jaar geleden voor OH Leuven tekende. Alleen de statistieken volgen nog niet helemaal. De Jordaniër zit voorlopig aan drie doelpunten en één assist. Hij weet dat het beter moet.

Er zit een hongerige wolf tegenover ons. Mousa Tamari heeft honger naar punten en die zijn de laatste weken wat uitgebleven voor OH Leuven, dat twee op twaalf telt – maar geen één op twaalf, zoals we eerder deze week verkeerdelijk schreven. Resten nog voor de WK-pauze: Cercle en Seraing in de competitie en Francs Borains in de beker.

Hoe belangrijk is het om dit deel van het seizoen af te sluiten met puntengewin?

“Belangrijk. We zijn goed aan het seizoen begonnen en de laatste weken is het nu ook niet slecht, maar we moeten toch weten terug te geraken in ons ritme van in het begin. We moeten alle punten pakken in de laatste drie wedstrijden voor het WK. We zullen er fysiek en mentaal klaar voor moeten zijn, want we spelen zeven keer op drie dagen.”

Hou je van die korte opeenvolging van wedstrijden?

“Absoluut. Wedstrijden zijn leuker dan trainingen. In andere competities is het vaker zo. Toen ik op Cyprus was, speelden we ook twee keer per week, zeker als we Europees speelden.”

Gaat OHL de play-offs halen?

“Ik hoop het. Onze ploeg is alvast veel sterker dan vorig jaar. Dat voelt iedereen. Elke tegenstander die tegen ons moet spelen, denkt op voorhand wel 1.000 keer aan ons, omdat we moeilijk te kloppen zijn.”

Ben je tevreden met jouw individuele niveau?

“Ik ben niet snel tevreden. Ik wil elke wedstrijd beter doen.”

Wat denk je van jouw statistieken, met drie doelpunten en één assist?

“Dat moet beter. Elke speler wil statistieken. Ik werk één of twee keer per week op afwerking met Joachim Mununga.”

Je werkt blijkbaar ook hard aan je kracht, aldus Marc Brys, die zegt dat je enorm veel aan spiermassa hebt bijgewonnen.

“Klopt. Drie of vier keer per week ga ik naar de fitness om bij te trainen op mezelf. Ook vandaag (donderdag, red.) nog, terwijl we binnen twee dagen al een wedstrijd te spelen hebben. Ik voel die spieren ook op het veld. Ik ben klaar om te vechten. Kracht, snelheid en mentale sterkte zijn nu alle drie goed. Mijn lichaam is in balans. Ik moet ook niet te zwaar worden.”

Volgens de coach ben jij met de bal aan de voet de snelste speler in België.

“Heeft hij dat echt gezegd?”

Ja. Ben je akkoord?

“Yes, yes.” (lacht)

Je bent nu twee jaar in Leuven. Welke evolutie heb je doorgemaakt in die periode?

“Mijn eerste jaar was moeilijk, ook omdat ik er pas laat bijkwam. In het tweede jaar begon ik meer aan de club gewend te raken. Ik voel me beter en denk actiever na, op en naast het veld. De looplijnen van de coach waren ook even wennen, maar hij weet beter wat goed is voor de ploeg dan ik.”

Dit jaar sta je iets hoger op het veld dan vorig jaar. Dat bevalt je wel, waarschijnlijk?

“Uiteraard. Ik kan wel verdedigen, maar mijn kracht ligt in de aanval.”

Elke transferperiode is er wel interesse voor jou. Denk je al aan de wintermercato?

“Ik ben daar niet mee bezig. Mijn focus ligt op wat ik moet doen op het veld. Als iets interessant is, zal mijn makelaar het me wel vertellen.”