Twitter start vrijdag met ontslagronde

Het sociaalmediabedrijf Twitter start met de verwachte ontslagronde. In een mail aan de werknemers klinkt het donderdag dat vrijdag “het moeilijke proces” begint om het “wereldwijde personeelsbestand te verminderen”, “in een poging om Twitter op een gezond pad te plaatsen”.

Het bedrijf bevestigt daarmee de geruchten over massale ontslagen die de ronde deden sinds miljardair Elon Musk het sociale netwerk een week geleden kocht. Om hoeveel ontslagen het precies gaat, wordt niet gezegd, maar volgens de Washington Post wordt de helft van de ongeveer 7.500 werknemers de laan uitgestuurd.

In de mededeling staat dat alle werknemers vrijdagochtend geïnformeerd zullen worden. De kantoren zullen tijdelijk gesloten worden en alle toegangspassen zullen geschorst worden om “de veiligheid van elke werknemer en van de Twittersystemen en klantenbestanden te helpen verzekeren”, staat in de interne mail die de Washington Post en New York Times citeren.

De werknemers zullen vrijdag allemaal een e-mail krijgen. Zij die hun job mogen houden, zullen een e-mail krijgen op hun werkadres, wie ontslagen wordt zal via het persoonlijke e-mailadres geïnformeerd worden.

Werknemers wordt gevraagd geen “vertrouwelijke bedrijfsinformatie” te delen met de pers of op sociale media.

Op Twitter is intussen de hashtag #OneTeam trending. Werknemers gebruiken die om afscheid te nemen en elkaar te steunen.

Donderdag liet General Mills, het bedrijf achter het bekende cornflakesmerk Cheerios, overigens weten dat het zijn advertenties op Twitter pauzeert, terwijl het de “nieuwe richting” van het platform bekijkt. Het bedrijf voegt zich daarmee bij onder meer General Motors en Audi.