Nieuwe aanslag in drugsmilieu: opnieuw ontploffing aan woning in Berchem

De woning van de familie E.H. in de Deken de Winterstraat in Berchem werd afgelopen nacht opnieuw het doelwit van een aanslag. Het is al de vijfde keer dat het pand geviseerd wordt. In de omgeving kon de politie ook al verschillende malen een gewapend commando onderscheppen.

De aanslag gebeurde rond 3.20 uur. De politie bevestigt dat er aan de woning een ontploffing is geweest. Het zou om een zwaar explosief gaan dat de voordeur van het huis ernstig beschadigde. De straat werd afgesloten en er werd een perimeter ingesteld. Het gerechtelijk labo en ontmijningsdienst Dovo zijn ter plaatse voor sporenonderzoek.

© BFM

De familie E.H. werd de afgelopen maanden al verschillende malen het doelwit van aanslagen. Ze wordt genoemd in verschillende drugsdossiers en is al langer verwikkeld in een gewelddadige vete met andere criminele groepen. Het is al de vijfde keer dat de woning in de Deken de Winterstraat geviseerd wordt. Eind september werd het pand nog onder vuur genomen en beklad. Voor die aanslag konden twee jonge Nederlanders (19 en 20) worden opgepakt.

Op 3 augustus brachten onbekenden de boodschap ‘snitch’, of verklikker, aan op de voordeur en werd een geparkeerde wagen tegenover de woning in brand gestoken. In juli werd een vuurwerkbom naar het huis gegooid, drie jaar geleden ontplofte zelfs een granaat op straat.

Op 3 augustus brachten onbekenden boodschap ‘snitch’ aan op de voordeur. — © PDR

Ook het pannenkoekenhuisje dat de familie uitbaat in de Volkstraat op het Antwerpse Zuid werd meermaals het doelwit van een aanslag. Op bevel van burgemeester Bart De Wever (N-VA) moest de zaak eind augustus definitief de deuren sluiten.

Gewapende commando’s

In de straat hangt al enige tijd een mobiele camera, die werd opgehangen na de eerdere aanslagen. Zo kon de politie al verschillende keren een gewapend commando onderscheppen in de omgeving van de Deken de Winterstraat. Na een melding van een verdachte wagen pakte het Snelle Respons Team (SRT) van de Antwerpse politie begin september nog drie jongemannen op. Het ging om twee 18-jarige en een 15-jarige, zij werden in de straat betrapt met een alarmpistool op zak.

Amper een week eerder controleerde de politie in de Lode Vissenaekenstraat, op een boogscheut van de Deken De Winterstraat, vijf Nederlanders in een geparkeerde wagen. In hun wagen lag een kalasjnikov en een kogelwerende vest. In de wagen zaten drie Nederlandse mannen tussen 18 en 20 jaar oud en twee Nederlandse vrouwen van 18 en 19 jaar. Alle verdachten werden aangehouden door de onderzoeksrechter voor inbreuk op de wapenwetgeving en deelname aan een criminele organisatie.

Derde aanslag deze week

Met de ontploffing in Berchem maakt dat de teller van aanslagen deze week op drie komt te staan. In de nacht van woensdag op donderdag werden de bewoners van de Pieter van Passenstraat op het Valaar in Wilrijk opnieuw opgeschrikt door een explosie. Ditmaal werd de woning pal aan de overkant geviseerd. In het huis woont een alleenstaande vrouw met drie jonge kinderen.

Volgens verschillende bronnen viseerden de daders ‘zonnetje’, de partner van de vrouw. Hij kwam eerder al in beeld in verschillende dossiers die voortkomen uit de kraak van Sky ECC. In de berichtendienst zou hij volgens onze informatie gebruikgemaakt hebben van de naam ‘Sunshine’.

De aanslag komt er na een eerdere ‘vergisaanslag’ van zaterdagochtend, waarbij de gevel van een 90-jarige dame werd vernield. Nadien had de politie nochtans een mobiele camera geplaatst, maar dat schrikte de daders duidelijk niet af.