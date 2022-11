Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir wil GPS-systeem met tracker inzetten om tijdelijke huisverboden op te volgen

Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir (N-VA) wil dat de parketten meer tijdelijke huisverboden opleggen om escalatie van intrafamiliaal geweld te voorkomen. Ze overweegt ook, naar buitenlands voorbeeld, om in Vlaanderen het gebruik van een gps-systeem met tracker te introduceren om dergelijke contact- of huisverboden op te volgen.

De maatregel zit met 800 tijdelijke huisverboden de voorbije drie jaar in de lift, maar wordt nog altijd veel te weinig gebruikt door sommige parketten, vindt Demir. Ze maakt de vergelijking met de Nederlandse stad Rotterdam, “die evenveel tijdelijke huisverboden oplegt als de parketten in heel Vlaanderen”.

Het tijdelijk huisverbod is sinds 2013 een juridisch middel om geweld binnen het gezin te voorkomen. Bij zo’n huisverbod krijgen daders voor een bepaalde periode het verbod opgelegd om de woning van hun slachtoffer(s) te betreden.

Om van kortbij te kunnen opvolgen of dat verbod gerespecteerd wordt, kijkt de minister naar een gps-systeem met tracker. Vlaanderen is daarvoor momenteel in gesprek met onder andere Spanje, Australië, Frankrijk, Nederland en Noorwegen, waar het systeem al wordt toegepast.

“De doelstelling is duidelijk: we willen het tijdelijk huisverbod, maar ook andere contactverboden, in het kader van vrijheid onder voorwaarden bijvoorbeeld, veel beter gaan handhaven en slachtoffers beter beschermen”, aldus Demir. Ze bekijkt nu wat technisch mogelijk is en waar de noden liggen.

De minister laat voorts weten dat de aanbesteding voor nieuwe enkelbanden momenteel loopt. Die moeten voor Demir met de nieuwste technologieën uitgerust zijn en tegen eind volgend jaar beschikbaar zijn.