Daling van Vlaamse werkloosheid vertraagt

De daling van de werkloosheid in Vlaanderen vertraagt. In oktober bedroeg ze amper 2 procent. Dat blijkt uit statistieken van arbeidsbemiddelaar VDAB.

In oktober waren er 182.586 werkzoekenden zonder werk. In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar waren er dat maar 2 procent minder. In september bedroeg de afname op jaarbasis nog 5 procent. Sinds januari (-15 procent) liep de daling gestaag terug.

Langdurig werklozen dragen de daling in oktober. Er waren ruim een vijfde minder werklozen die al meer dan een jaar werk zoeken, en 8 procent minder die al meer dan twee jaar solliciteren.

Het aantal werkzoekenden met een korte werkloosheidsduur is daarentegen gestegen (+13 procent), voor de derde maand op rij. De instroom van nieuwe werkzoekenden lag met 23.609 dan ook net geen vijfde hoger dan in oktober vorig jaar.

“Dat is eigenlijk goed nieuws”, zegt Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V). “Het is een teken dat bijvoorbeeld de Oekraïense vluchtelingen sneller hun weg vinden naar de VDAB.”

Er klopten 603 Oekraïeners aan bij de arbeidsbemiddelingsdienst. Die merkt echter ook op dat het aantal instromende werkzoekenden met een Belgische nationaliteit met 1.472 of 10 procent toenam.

De minister wil nu werk maken van een snellere begeleiding van werkzoekenden door de VDAB. “We zien meer werkzoekenden instromen. Door deze mensen snel vast te grijpen en naar begeleiding toe te leiden waar nodig, kunnen we ervoor zorgen dat mensen zo snel mogelijk uit deze periode van onzekerheid raken om terug aan de slag te gaan.”

De daling van de langdurige werklozen voor de tweede maand op rij “stemt hoopvol”, benadrukt Brouns wel.