Het parket Limburg voert een onderzoek naar mogelijke oplichting door het reisbureau De Witte Merel in Sint-Truiden. In een maand tijd hebben al 31 gedupeerden een klacht ingediend. Ze betaalden voor een onbestaande reis. Ook touroperator Corendon onderneemt stappen tegen het reisbureau dat vervalste vliegtickets en hotelvouchers in hun naam opstelde.