Anderlecht-coach Robin Veldman deelt steekje uit na Europese kwalificatie: “Fysieke data van vorige coach gebruiken we niet meer”

Anderlecht-coach Robin Veldman was verheugd met de zege (0-2) en de kwalificatie op het veld van Silkeborg, maar hoe verklaart hij het verval in de tweede helft? Is dat een fysiek probleem? “Fysiek zit er nog rek op”, gaf de Nederlander na de wedstrijd toe.

“We werden in de tweede helft overlopen door tien man”, aldus de coach. “Diverse jongens speelden veel matchen en fysiek zit er zeker nog rek op. Alleen moet je ook naar de omstandigheden kijken. De fysieke data van de vorige coach gebruiken we niet meer. Wij eisen nu andere acties van de spelers.” De Nederlandse coach doelt onder meer op de loopacties die de vleugelspelers moeten doen. Die worden nu gevraagd om meer korte, intense sprints te doen, terwijl Mazzu meer lange runs verwachtte van zijn flanken.

“Daarnaast was er ook het spel van Silkeborg dat bijna als een Futsal-ploeg ging spelen met hele korte combinaties tussen de lijnen”, vervolgde Veldman. “Dat deed ons twijfelen. Terwijl we voor de rust combineerden tot we een 100-procent kans hadden, begonnen we daarna te schieten bij 60 procent kansen. Dat leidde tot snelle omschakelingen. Dat moeten we beter controleren. Gelukkig toonde Hendrik Van Crombrugge dat hij nog altijd één van de beste keepers in België is.”