Union-coach Karel Geraerts is streng na eerste Europese nederlaag: “Sommige jongens waren niet op niveau”

Union slaagde er donderdag op de slotspeeldag van de groepsfase van de Europa League niet in haar ongeslagen status te behouden. De Brusselaars verloren in Leuven met 0-1 van Union Berlin, de koploper in de Bundesliga. Coach Karel Geraerts was na afloop niet helemaal tevreden.

“Het was een moeilijke wedstrijd”, opende hij zijn commentaar. “Union Berlin is een topploeg uit de Bundesliga. Ze scoren heel makkelijk. Hun doelpunt valt uit het niets. We waren zelf niet zuiver genoeg aan de bal. Er waren wel kansen, maar niet voldoende. Verschillende jongens hadden het moeilijk vandaag. De invallers brachten ook te weinig. Dan weet je dat het moeilijk wordt. We misten realisme in ons spel en holden achter de feiten aan na het vroege tegendoelpunt. Ik had graag opnieuw gewonnen, ik baal dus. We moeten thuis van niemand bang zijn.”

Union was na de knappe 13/15 in de eerste vijf wedstrijden al zeker van kwalificatie en groepswinst. “We sluiten deze groep als leider af”, knikte Geraerts. “Daar zijn we natuurlijk ook heel fier op. We gaan rechtstreeks naar de achtste finales in maart. Dit is uniek. Europees voetbal zorgt altijd voor prestige. Nu gaan we de komende maanden focussen op de Belgische competitie.”