Circologic zal in december bij The Bakery in Maasmechelen een biovergister installeren om afval om te zetten in energie. — © luc daelemans

Hasselt/Maasmechelen

We betalen ons blauw aan gas en elektriciteit. Bovendien moeten we volgens de Europese richtlijnen tegen 2050 de aardgaskraan helemaal dichtdraaien. Is biogas een goed alternatief? Hasselaar Jan De Schepper (38), zaakvoerder van Circologic gelooft in de toekomst van biogas: “Binnenkort heeft iedereen een biovergister in zijn keukenkast staan waarmee je energie opwekt uit je eigen afval.”