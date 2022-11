Gaëtan Hendrickx looft aanpak van nieuwe SK Deinze-coach Marc Grosjean: “Er wordt op training opnieuw veel gelachen”

Zaterdag is SK Deinze te gast bij Excelsior Virton, dat twee punten minder telt. Het is de eerste wedstrijd van de terugronde in de reguliere competitie. De heenmatch eindigde op een 1-1-gelijkspel. Op zaterdag 12 november staat dan de uitwedstrijd bij Jong Genk op de kalender. Tussendoor krijgt Deinze op dinsdag 8 november in de Beker van België het bezoek van eersteklasser AS Eupen. “We deden tegen de Rouches wat we moesten doen”, zegt aanvoerder Gaëtan Hendrickx. “We konden met minder dan drie punten niet tevreden zijn, waardoor het resultaat belangrijker was dan de manier waarop. Onze coach heeft sinds zijn aanstelling al veel gecommuniceerd. Hij wil zijn filosofie op de groep overbrengen. Hij deed dit vooral aan de hand van beelden. Hij toonde ons niet wat er in de voorgaande wedstrijden fout liep, maar vooral video’s van de manier waarop hij ons wil zien voetballen. Er is meer duidelijkheid, wat beter is voor de spelers. Iedereen kent zijn opdrachten en weet wat er van hem wordt verwacht. Dit was in de voorgaande maanden niet het geval en heeft ons heel wat punten gekost.”

Overbodig onder Shiraishi

“Onze nieuwe coach hamert vooral op veel inzet en een over-mijn-lijk-mentaliteit. Hij probeert een nieuwe dynamiek in de groep te krijgen. We hebben dit seizoen onder zijn hoede voor het eerst twee trainingen op één dag afgewerkt. Dit was onder de vorige coach nooit het geval. Op die manier maken we op conditioneel en tactisch vlak veel progressie. Opvallend is dat er onder onze nieuwe Luikse coach veel meer wordt gelachen. Hij komt vaak grappig uit de hoek, waardoor we opnieuw plezier aan het voetbal beleven.”

“Ik liep er onder ex-coach Takahisa Shiraishi vaak een beetje gefrustreerd bij”, geeft Hendrickx toe. “Ik had soms de indruk dat ik op het veld een overbodige pion was. Ik raakte door onze manier van spelen soms te weinig ballen. Ik kon offensief weinig bijbrengen en moest vooral aan verdedigen denken. Het was begrijpelijk dat ik niet altijd gelukkig was wanneer ik werd vervangen.”

Nooit klaar met Virton

“We hebben de uitmatch bij Excelsior Virton grondig voorbereid”, zegt coach Marc Grosjean. “Dit is voor beide teams een zeer belangrijk duel. De Luxemburgers zijn een andere soort tegenstanders dan SL16. De Rouches vormen een jeugdige ploeg met weinig ervaring, maar veel loopvermogen. Excelsior Virton heeft veel ervaring en technische sterke spelers. Het is een ploeg die collectief iets minder is, maar waarmee je als tegenstander nooit klaar bent. Bij een voorsprong mag je nooit te vroeg victorie kraaien, want Virton kan uit het niets een doelpunt maken. Bij een achterstand is er nooit iets verloren en zijn er altijd kansen om te scoren”, besluit de coach.