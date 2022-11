De Nederlandse ondernemer Toon zet zijn kasteel in de etalage. “Het is een koopje.” — © cte

Boekhoute

Kasteel ter Leyen, de romantische parel in het centrum van Boekhoute, staat te koop. De Nederlandse eigenaar Toon Van den Bos (77) vraagt 2,95 miljoen euro. Wie dat bedrag kan betalen, krijgt een volledig gerestaureerd sprookjeskasteel in de plaats. “Mijn hart bloedt want ik wou hier 100 jaar worden, maar het is tijd om het stokje over te dragen.”